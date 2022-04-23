Суд оправдал обвиняемых по делу MG grupe о политкоррупции

Вильнюсский окружной суд (ВОС) оправдал обвиняемых в деле о политической коррупции концерна MG grupe (ранее MG Baltic), сообщила докладчик судебной коллегии Нийоле Жимкене.
Обвинения в ряде эпизодов подкупа и торговли влиянием были предъявлены бывшему вице-президенту концерна Раймондасу Курлянскису.
Обвинения во взяточничестве были предъявлены бывшему председателю Литовского либерального движения Элигиюсу Масюлису, бывшему члену этой партии Шарунасу Густайнису и парламентарию, члену фракции Партии труда Витаутасу Гапшису.
Экс-либерала, бывшего парламентария — Гинтараса Степонавичюса обвиняли во злоупотреблениях без признаков взяточничества.
Суд также оправдал в качестве юридических лиц MG grupe, Либеральное движение, Партию труда.
Они оправданы как не совершившие действий, имеющих признаки преступной деятельности.
Деньги в коробке от напитка — кредит
Суд подтвердил версию о том, что в переданные 2016 году Курлянскисом более 90 тысяч. евро в коробке из-под бутылки с водкой были не взяткой, а предназначались для финансирования политической деятельности. Однако в то время не применялась уголовная ответственность.
По словам Жимкене, доказательств, собранных правоохранительными органами, недостаточно для того, чтобы доказать, что Масюлис получил деньги за действия в интересах MG Group.
«В случае противоречивых обстоятельств (…) неясности и сомнения по уголовному праву должны толковаться в пользу обвиняемого», — сказал судья.
По словам докладчика судейской коллегии, нет никаких доказательств того, что деньги были переданы им Масюлису.
Переговоры о скидках — часть работы
Правоохранительные органы обвинили Гапшиса в получении двух взяток, общая сумма которых составила 27,1 тыс. евро.
Прокуратура утверждала, что он получил взятки в виде скидки на политическую рекламу на телеканалах, контролируемых MG Group, и в рамках фиктивного соглашения о поддержке между компанией, принадлежащей группе, и публичным учреждением.
Однако судья заявила, что Гапшис выполнял обязанности, возложенные на него партией, «занимался рекламной кампанией этой партии, что повлекло для него соответствующие расходы, и вел переговоры о скидках».
«Судебный совет не усмотрел никакого преступного умысла в переговорах об скидках», — сказала она.
Множество противоречий
Объясняя эпизод дела, в котором Густайниса обвиняют в получении взятки в качестве поддержки публичного учреждения, Жимкене заявила, что к таким выводам пришли сами прокуроры.
В июле 2015 года в качестве взятки Густайнису были инкримировались 8,7 тыс. евро, которые были переведены на счет Института прикладной политики (Taikomosios politikos institutas).
По словам судьи, прокуроры просто «предполагают дачу и получение взяток» и связывают полученную летом помощь с беседой Густайниса и Курлянскиса.
Суд также постановил, что Степонавичюс не консультировался с Курлянскисом по вопросам, поднятым в обвинительном заключении, поэтому утверждение о злоупотреблении служебным положением не подтвердилось.
Суд также отмечает, что в деле, переданном ему прокуратурой, обвинение было основано на выдержках из протоколов допросов подсудимых, в том числе на их вольной и неточной интерпретации.
Судейская коллегия отметила, что выборочная оценка доказательств, подчеркивающая отдельные фразы обвиняемого и придающая им желаемый смысл, нарушила бы основное правило оценки доказательств, запрещающее основывать вину обвиняемого на презумпциях.
Расследование шло почти шесть лет
Дело, возбужденное почти шесть лет назад, похоронило карьеры политиков и шансы Либерального движения на победу в выборах в Сейм в 2016 году.
Согласно данным делу, взятки передавались политикам как наличными, так и в виде поддержку публичных учреждений, взяткой было сочтено даже приглашение на телешоу. Жимкене заявила, что эти подозрения не подтвердились.
MG Group – одна из крупнейших производственных, торговых, риэлтерских и медийных групп в Литве.
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