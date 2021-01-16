Суд остановил покупку военно-спасательного судна за 40 млн евро

«Если не были бы остановлены процедуры закупки и заказчик заключил бы договор покупки, договор начали бы выполнять, и это, по сути, осложнило бы возможности истца вернуть ситуацию на стадию, когда возможно было совершено нарушение», – постановил суд.

В течение семи дней постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде.

В декабре 2019 года ВС объявили, что предложения для покупки нового судна Военно-морскими силами (ВМС) Литвы выдвинули семь судостроительных компаний. Тогда планировалось, что договор с судостроительной компанией будет подписан в декабре 2019 года, а полностью оборудованное судно должно было быть доставлено в 2022-2023 годах.

По информации Минобороны, новое судно такого типа необходимо, так как используемое сейчас судно Sakiai и его оборудование устарели, что не позволяет эффективно выполнять задания.

В министерстве подчеркнули, что для спасения людей и ликвидации загрязнений на море важно быстрое и эффективное реагирование, а приспособленный для этих целей в 1986 году рыболовный траулер Sakiai не отвечает современным требованиям.

Предварительная стоимость проекта – около 39,6 млн евро. Планируется, что проект будет финансироваться за счет средств Евросоюза.

По данным портала публичных закупок cvpp.lt, конкурс закупки суда объявлен в апреле 2019 года, однако после получения претензии вскоре был остановлен, были уточнены документы и конкурс был объявлен заново.