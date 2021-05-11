Суд отклонил иск литваков об остановке реконструкции Дворца концертов и спорта

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Участковый суд Вильнюса в понедельник отклонил превентивный иск нескольких десятков лиц еврейского происхождения и решил, что нет оснований удовлетворить их требования и остановить реконструкцию вильнюсского Дворца концертов и спорта из-за находящегося на его территории старого еврейского кладбища.

«Констатировано, что условия удовлетворения превентивного иска в этом деле не установлены: истцы не доказали ни свое право требования, ни реальность вероятного ущерба, ни обстоятельства, что ответчик осуществляет незаконные действия (не выполняет юридическую обязанность), которые могли бы быть причиной ущерба», — говорится в определении суда.

В иске указано, что вильнюсский Дворец концертов и спорта был построен на месте функционировавшего с XVI века старого еврейского кладбища в Шнипишкес. На этом кладбище был похоронен и один из наиболее известных толкователей Талмуда Элияху бен Шломо Залман (Виленский Гаон), прах которого в середине XX века был перезахоронен.

Это кладбище было закрыто в 1831, а при советской власти, спустя более ста лет, на его территории были построены бассейн и Дворец концертов и спорта.

«(…) На сегодняшний день подтвержденные границы кладбища не точны и останки евреев есть и под зданием Дворца спорта», — говорится в иске.

Истцы также указали, что на этом кладбище у них было захоронены предки и родственники, останки которых теперь находятся под зданием дворца и со всех его четырех сторон.

Представляющее проживающего в Израиле литвака Юзефа Ицхака П. общественное учреждение — Европейский фонд прав человека утверждал, что никакие строительные работы невозможны без того, чтобы не затронуть останки евреев, тяжелая техника тоже не может подъехать на территорию иначе, чем через кладбище.

«Запланированное к реконструкции здание будет действовать как зал для конференций и концертов, то есть люди будут танцевать, употреблять алкоголь, пойдут веселиться на могилах людей, бывших жителей Вильнюса. При проведении любого мероприятия представители еврейской общины будут напоминать всем гостям, делегациям других государств, что это место встреч построено на костях умерших людей», — утверждали истцы.

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Бывший ответчиком в деле Turto bankas (Имущественный банк) тогда призвал отклонить иск и утверждал, что условия реконструкции здания были согласованы с Европейским комитетом по сохранению еврейских кладбищ, которые утвердил его президент, главный раввин и указал, что «это соглашение сторон, без сомнения, обеспечит увековечивание и сохранение Кладбища как исторического и святого места, а также надлежащее использование здания Центра конгрессов после реконструкции».

«Превентивным иском нельзя требовать прекращения законных самих по себе действий. В данном случае истец указал будущими незаконными действиями действие ответчика — реконструкцию здания вильнюсского Дворца концертов и спорта. Turto bankas убежден, что реконструкция этого объекта не является и не может считаться незаконным действием», — утверждало государственное предприятие.

По мнению Turto bankas, истцы не указали никаких правовых актов, которые нарушаются, а исходили из абстрактных утверждений и предпосылок.

С иском были также не согласны Министерство финансов, Вильнюсское городское самоуправление и Еврейская община Литвы.

Суд, в частности, отметил, что в деле нет никаких объективных данных о том, что захороненные на территории бывшего кладбища лица связаны какими-то узами родства с истцами. По мнению суда, хотя обеспокоенность лиц еврейской национальности сохранением кладбища вполне понятна, тем не менее одно лишь это не дает им достаточного основания требовать удовлетворения превентивного иска.

В определении суда также отмечается, что хотя и можно утверждать, что часть здания находится на месте уничтоженного бывшего кладбища, нет никакого основания для вывода о том, что под зданием Дворца концертов и спорта еще сохранились останки евреев, это подтверждают никакие объективные данные.

Это определение суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде.

Начать реконструкцию комплекса вильнюсского Дворца концертов и спорта планируется в следующем году. Ранее сообщалось, что в середине этого года намечается объявить конкурс подряда.