Суд отклонил просьбу адвокатов А. Палецкиса допросить М. Ходорковского

В среду Шяуляйский окружной суд отклонил просьбу адвокатов бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса опросить критика Кремля Михаила Ходорковского.

Как сообщил BNS представитель суда по связям с общественностью Витаутас Йончас, недавно М. Ходорковский представил в Европарламенте отчет о влиянии Кремля на политику ЕС, в котором отметил, что А. Палецкис как минимум с 2010 года сотрудничал с агентами влияния Москвы и продолжает это делать, даже находясь в заключении по обвинениям в шпионаже.

Адвокаты отмечают, что оппонент Кремля также отметил, что российские власти сформировали рабочую группу по делу А. Палецкиса и событиям 13 января 1991 года, а российская разведка внимательно следит за судебным процессов и готовит помощь бывшему политику.

Защитники А. Палецкиса утверждали, что в этих обстоятельствах необходимо обновить рассмотрение доказательств и опросить в качестве свидетеля М. Ходорковского. Кроме прочего, они утверждают, что его важно опросить потому, что он может располагать непубличной информацией по делу, рассматриваемом в Шяуляйском суде.

Гособвинитель Вилма Видугирене предложила отклонить такую просьбу защитников и подчеркнула, что указанные обстоятельства никак не связаны с этим делом, а также напомнила, что сам М. Ходорковский утверждал, что имеющаяся у него информация носит журналистский характер и в суде ее подтвердить невозможно.

Суд также отметил, что указанные обстоятельства о якобы созданной Кремлем группе по делу или действиях разведки не могут оцениваться в рамках этого процесса.

На этом заседании поддерживающая государственное обвинение в деле прокурор Вилма Видугирене также начала зачитывать свою заключительную речь, в ходе которой предложит наказания А. Палецкису и также обвиняемому в шпионаже Деймантасу Бартаускасу. Она предлагает Палецкису применить меру пресечения в виде девяти лет лишения свободы.

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает.

Рассмотрение дела перенял Шяуляйский суд, когда от него отстранился Вильнюсский окружной суд.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.