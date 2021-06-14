Суд отклонил жалобу Ф. Киркорова на запрет приезда в Литву

Дав оценку имеющейся информации, суд пришел к выводу, что у ДМ было основание признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

«Доказательств, опровергающих законность такой оценки, в деле нет. Суд также отметил, что аргумент жалобы заявителя, что примененная к нему мера является непропорциональной и дискриминирующей, юридически не обоснован. Это решение в течение 14 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы», — указывает ВОАС.

Как утверждает суд, МИД в письме ДМ указал, что Ф. Киркоров является популярным российским исполнителем и продюсером, который в силу своей активной концертной и организационной деятельности оказывает влияние на различные общественные слои в России и других бывших государствах СССР.

Кроме того, его концертная деятельность в зарубежных государствах открыто называется официальными должностными лицами России инструментом «мягкой силы» этой страны, Ф. Киркоров постоянно посещает и дает концерты на полуострове Крым, тем самым сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля.

«За эти действия он внесен в список нежелательных в Украине лиц, которым запрещен въезд в эту страну. По мнению министерства, посещение Ф. Киркоровым Литвы может представлять угрозу для безопасности Литовской Республики», — утверждает ВОАС.

Ф. Киркоров внесен в «черный список» по просьбе МИД Литвы. По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».