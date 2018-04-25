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Суд отклонил жалобу осужденного в деле 13 января Ю. Меля

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Суд отклонил жалобу осужденного в деле 13 января Ю. Меля

Фото BFL/Райтиса Плаукса

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) в пятницу отклонил жалобу осужденного в деле о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года Юрия Меля по поводу его перевода в зону, где отбывают наказание бывшие государственные служащие.

Суд сообщил, что Ю. Мель обратился с просьбой отменить решения Вильнюсского исправительного дома и Департамента по делам тюрем отказать ему в просьбе о переводе его в локальную зону, где отбывают сроки бывшие госслужащие.

По словам Ю. Меля, он бывший военный, иностранец, бывший служащий налоговой инспекции, так что перевод его из общей зоны Вильнюсского исправительного дома в локальную зону позволил бы избежать угрозы для его жизни и здоровья.

«Судейская коллегия суда рассмотрела это административное дело и пришла к выводу, что правового основания для отмены обжалуемых решений Вильнюсского исправительного дома и Департамента по делам тюрем нет, эти решения являются законными и обоснованными, они приняты после изучения важных фактических обстоятельств», – говорится в распространенном судом сообщении.

Суд постановил, что Ю. Мель не привел никаких доказательств того, что он был госслужащим Литвы, поэтому рассмотревшие его жалобу учреждения на законном основании констатировали, что его не следует считать госслужащим.

«Суд отмечает, что заявитель не конкретизировал положения своей жалобы об угрозе для жизни и здоровья ни в просьбе о переводе, ни в жалобе суду, поэтому суд считает их неподробными, неконкретными и гипотетическими», – говорится в сообщении суда.

Гражданин России Ю. Мель задержан в Литве в марте 2014 года. Он признает, что в январе 1991 года находился в одном из танков, когда советские военные штурмовали вильнюсскую телебашню. По его словам, по приказу командира полка, из танка было сделано три холостых залпа.

В этом году суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

В ночь на 13 января 1991 года была предпринята попытка свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При попытке занятия советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

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