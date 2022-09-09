Суд отклонил жалобу российской ВГТРК по поводу возмещения ущерба

ВГТРК запросила компенсацию в размере около 20,1 тыс. евро евро в связи с решением Литовской комиссии по радио и телевидению в апреле 2014 года, временно приостановившим ретрансляцию некоторых российских программ.

Заявительница полагала, что такое решение ограничило ее право на распространение телепрограмм и, как следствие, она не могла получать доход от компании, ретранслировавшей программы.

Рассмотрев данное административное дело в закрытом судебном заседании, суд отклонил жалобу в связи с пропуском срока исковой давности.

Как сообщается, российская компания обратилась в суд в ноябре прошлого года, что значительно превышает установленный законом трехлетний срок исковой давности для возмещения убытков.

Это решение может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы в течение 30 дней.

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