Суд отменил штраф в размере 0,5 млн евро казино Olympic Casino Group Baltija

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Суд окончательно отменил штраф казино Olympic Casino Group Baltija, принадлежащему крупнейшему в странах Балтии эстонскому холдингу Olympic Entertainment Group, в размере почти 0,5 млн евро.

Верховный административный суд Литвы 6 октября постановил, что Olympic Casino Group Baltija не нарушил Закон Литвы о превенции отмывания денег и финансирования террористов, и окончательно отменил штраф, который наложила Служба по надзору за азартными играми.

Суд поддержал и одобрил решение суда первой инстанции.

Суд постановил, что казино Olympic Casino Group Baltija надлежащим образом установило и регистрировало личность клиентов и проводимые ими операции по обмену денег на средства для игр.

Вильнюсский окружной административный суд в прошлом году отменил штраф, но решение обжаловала Служба по надзору за азартными играми.

Служба оштрафовала предприятие за то, что не были дополнительно проверены три человека, которые играли за столами в казино г. Панявежиса и обменяли на жетоны 42,2 тыс. евро, и операция не была зарегистрирована в специальном журнале.

Казино заявило, что данные клиентов уже были зафиксированы при входе, а работники проверили личность дополнительно через внутренние электронные системы.