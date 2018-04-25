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Суд пока не будет рассматривать иск на 240 млн евро к группе Veolia

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Суд пока не будет рассматривать иск на 240 млн евро к группе Veolia

Photo by Ph. Grillot on Foter.com / CC BY-SA

Литовский суд пока не будет рассматривать иск Министерства энергетики стоимостью более 240 млн евро к французской энергетической группе Veolia, концерну Icor и связанным с этими предприятиями лицам о возмещении причиненного Литве ущерба. 

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в четверг объявил, что не принял к рассмотрению иск, так как сейчас еще не завершена процедура в Вашингтонском арбитраже. 

Минэнергетики в июле сообщило, что иск предъявлен предприятиям группы Veolia — Veolia Environnement, Veolia Energie International, Vilniaus Energija и Litesko, а также концерну Icor и связанным с этими предприятиями лицам.

Министерство сообщало, что иском в национальные суды переносятся требования, ктоорые Литва в 2017 году предъявила в контриске, предъявленном Veolia в Вашингтонском арбитраже. После получения во время рассмотрения дела и изучения дополнительных документов сумма причиненного государству ущерба увеличилась со 130 млн евро до 240 млн евро. 

Иск был подан в Вильнюсский окружной суд после того, как в мае почти все государства Евросоюза (ЕС), включая Литву и Францию, подписали международное соглашение, требующее, чтобы инвесторы и государства-члены отозвали свои иски в арбитражах, которые проходят в рамках двухсторонних договоров о защите инвестиций.  

Однако ВОС в четверг сообщил, что хотя государства-члены ЕС и подписали соглашение о расторжении двусторонних инвестиционных договоров, оно еще должно быть ратифицировано.

 Литва стремится доказать, что Veolia и Icor в 1999-2003 годах незаконными путами добивались договоров об аренде теплового хозяйства в десятках самоуправлений Литвы и незаконно обогащались за счет потребителей.  

Veolia, которая инициировала в 2016 году дело против Литовского государства в Вашингтонском арбитраже, утверждала, что действия литовских ведомств нарушили договор Литвы и Франции о взаимной защите инвестиций. Veolia сначала хотела отсудить у Литвы 118 млн евро, но впоследствии сумма была уменьшена до 79 млн евро. 

Veolia до сих пор не забрала свой иск в Вашингтонском арбитраже — планировалост, что процесс завершится в январе 2020 года, однако по просьбе Veolia рассмотрение дела было перенесено на весну 2021 года. 

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