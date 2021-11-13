Суд: предложенное Fima пограничникам белорусское оборудование – угроза безопасности страны

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) из-за угрозы национальной безопасности на законном основании отклонила предложение компании инженерных решений Fima стоимостью почти 14 млн евро, предлагавшей белорусское оборудование, постановил суд.

Новая роботизированная система оптоэлектронной биометрической регистрации предназначается для регистрации прибывающих в Литву граждан третьих стран.

Вильнюсский окружной суд 8 ноября отклонил иск Fima, которым компания стремилась отменить решение СОГГЛ. Суд также отказался удовлетворить требование Fima обнародовать документы Второго департамента оперативных служб Министерства обороны и Национального центра кибернетической безопасности, на которые ссылалась СОГГЛ, отклоняя предложение компании.

Спор между СОГГЛ и Fima возник после того, как на объявленном в мае международном конкурсе компания предложила внедрить на пунктах пограничного контроля созданные в Беларуси и произведенные предприятием Regula сканеры. Как утверждала СОГГЛ, они поставили бы под угрозу безопасность страны.

В суде Fima объяснила, что сканеры документов – это автономные устройства, не имеющее накопителей информации, оборудования для передачи или обработки информации, кроме того, они производятся в Латвии, а, значит, безопасны.

Как утверждала СОГГЛ, партнер Fima – латвийское предприятие Regula Baltija только собирает эти сканеры, а их важнейшая часть – материнская плата, выполняющая все информационно-технологические процессы, произведена на минском предприятии Regula Ltd.

СОГГЛ в конце сентября признала победителем конкурса предложение французского предприятия Idemia Identity & Security France стоимостью 7,3 млн евро.

Предварительная стоимость проекта составляла 19 млн евро. Систему намечается оборудовать на пограпостах в Мядининкай, Лаворишкес, Шальчининкай, Кибартай, Вильнюсском и Каунасском аэропортах и на Вильнюсском железнодорожном вокзале.

Решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.