Суд прекратил апелляционный процесс шпиона, собиравшего информацию о Д. Грибаускайте

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литовский апелляционный суд прекратил апелляционный процесс Владимира Соколова, гражданина Литвы, осужденного за шпионаж в пользу России, и оставил в силе его наказание — девять лет и три месяца лишения свободы.

Во вторник Генеральная прокуратура сообщила, что удовлетворила такое ходатайство Вильнюсской окружной прокуратуры и оставила в силе решение, вынесенное Вильнюсским окружным судом в июне прошлого года.

В. Соколов вместе с другим осужденным, гражданином России Игорем Гостевым, были признаны Вильнюсским окружным судом виновными в июне прошлого года за их действия по вербовке граждан Литвы для шпионской деятельности в пользу России. Среди прочего, осужденные пытались собирать информацию об охране тогдашнего президента Литвы Дали Грибаускайте.

Оба лица скрываются в России, они объявлены в розыск. И. Гостев был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы.

Апелляционный суд Литвы подчеркнул, что коллегия судей прекратила апелляционный процесс в соответствии с положениями Уголовного кодекса, которые позволяют это сделать, если осужденное заочно и подавшее апелляционную жалобу лицо находится на свободе и не является на рассмотрение апелляционной жалобы без уважительной причины.

«Судебная коллегия пришла к выводу, что, хотя осужденный был уведомлен о назначенных слушаниях в суде апелляционной инстанции, из совокупности обстоятельств процесса совершенно очевидно, что В. Соколов не собирался являться в суд, и нет оснований полагать, что он явится в суд в будущем», — заявила прокуратура.

Согласно материалам дела, В. Соколов и И. Гостев в 2011-2014 годах вербовали граждан Литвы в ряде зарубежных стран для шпионской деятельности против Литвы — сбора и передачи сведений, представляющих интерес для российской разведки, и платили за это.

По данным правоохранительных органов, для завербованных лиц были сформулированы задания за денежное вознаграждение по сбору и предоставлению информации, касающейся работников Управления по охране руководства (ныне — Служба по охране руководства), организации их работы, детальной контактной информации, профессиональных и личных характеристик, а также — информации о личной охране и охране зданий руководства государства, охраняемого Департаментом по охране руководства, используемой для этого технике и другой информации подобного характера.

По данным дела, особое внимание уделялось возможности получения любой частной, технической и иной информации об охране личных, служебных и жилых помещений Д. Грибаускайте и установлению непосредственного контакта с должностными лицами, которые охраняют и контролируют системы безопасности.

Уголовное дело в отношении В. Соколова и И. Гостева было выделено из дела, согласно которому был признан виновным в шпионаже в пользу России, подделке документов, использовании поддельных документов и многократное незаконное пересечение государственной границы старший оперуполномоченный разведывательного управления Калининградского областного управления ФСБ России Николай Филипченко.

Н. Филипченко был арестован в Литве в апреле 2015 года. В июле 2017 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. В ноябре 2019 году указом президента Н. Филипченко был помилован и передан России в обмен на трех осужденных в этой стране.

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