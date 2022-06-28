Суд приговорил экс-охранника концлагеря Заксенхаузен к 5 годам тюрьмы

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Земельный суд в немецком Нойруппине во вторник, 28 июня, приговорил 101-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен к пяти годам лишения свободы. Его обвинили в пособничестве в убийстве тысяч заключенных лагеря. Об этом сообщает DW.

Процесс длился девять месяцев. Обвиняемый так и не признал свою вину, заявляя в суде, что никогда не служил в Заксенхаузене, а в указанные в обвинительном заключении сроки работал на ферме в земле Мекленбург — Передняя Померания. Прокуратура, однако, представила документы охранника концлагеря, имя, фамилия и дата рождения которого полностью совпадали с данными обвиняемого.