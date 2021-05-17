Суд приступит к рассмотрению жалобы Ф. Киркорова на запрет приезжать в Литву

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) в понедельник намерен в порядке письменного процесса приступить к рассмотрению жалобы российского исполнителя Филиппа Киркорова на запрет его прибытия в Литву.

Ф. Киркоров хочет отменить решение Департамента миграции (ДМ от 19 января, которым ему запрещен въезд в Литву в течение пяти лет.

Ответчиков в деле является ДМ, третьими заинтересованными лицами являются Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Министерство иностранных дел (МИД).

19 января ДМ по просьбе МИД включил Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.

По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».