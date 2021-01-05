Суд продлил интенсивный надзор за А. Палецкисом еще на три месяца

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Во вторник Шяуляйский окружной суд продлил действие меры пресечения в виде интенсивного надзора в отношении бывшего политика Альгирдаса Палецкиса, обвиняемого в шпионаже, еще на три месяца.

Представитель суда Витаутас Йончас сообщил BNS, что интенсивный надзор продлен на тех же условиях, что и раньше — А. Палецкис обязан с 21:00 до 6:00 находиться по своему месту жительства в Вильнюсе и не выезжать за пределы Вильнюса, за исключением случаев, связанных с присутствием на судебных заседаниях.

Он также должен носить электронное устройство слежения.

По словам В. Йончаса, защитник А. Палецкиса ходатайствовал об отмене меры пресечения, а прокурор — о ее продлении. Последний раз интенсивный надзор за А. Палецкисом продлевался в начале октября.

В среду суд также намерен вынести решение о мере пресечения в отношении обвиняемого вместе с А. Палецкисом бизнесмена Деймантаса Бертаускаса. К нему также применялась мера интенсивного надзора.

Информация ЛК по сообщению BNS