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TOP,Новости,Политика

Суд продолжит рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже А. Палецкиса

Nuotrauka Algirdas Paleckis/ facebook.com

Шяуляйский окружной суд (ШОС) во вторник намерен продолжить рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже бывшего политика Альгирдаса Палецкиса.

Как информировал BNS представитель суда Витаутас Йончас, на этом заседании судья намерена озвучить материал дела. 

«В связи с тем, что деле имеются документы, которые могут быть связаны с государственной тайной, заседание будет закрытым», — сказал он в понедельник. 

Это заседание будет проходить в удаленном режиме. 

Пять последних заседаний судья и прокурор попеременно зачитывали материал, собранный в ходе досудебного расследования — около 200 страниц. 

В этом деле А. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас свою вину признает. 

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. 

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. 

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей. 

В начале октября суд продлил для обоих обвиняемых меру пресечения — интенсивный надзор — еще на три месяца. 

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