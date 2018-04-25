Суд рассмотрел жалобу В.Титова на штраф за неуважение к партизанскому командиру

🔊 Воспроизвести

Клайпедский окружной суд в четверг рассмотрел жалобу местного политика Вячеслава Титова о штрафе за неуважение к командиру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, сообщила пресс-секретарь суда Гинтаре Даугелайте.

В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан.

Апелляции на решение суда низшей инстанции были поданы как прокурором, так и В.Титовым.

Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному — условное лишение свободы.

В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.

Решение суда будет объявлено 17 октября.

Ранее районный суд установил, что Титов действовал преднамеренно, поскольку у него были данные об А. Раманаускасе-Ванагасе, и искал информацию о нем в Интернете.

Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.

В.Титов утверждает, что полагался на решение советского суда, но историки подчёркивают, что это быол политически сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя основываться исключительно на делах их палачей из КГБ.

В послевоенный период А.Раманаускас руководил вооружённым сопротивлением Литвы против советской оккупации.

Последние новости