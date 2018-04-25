TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Общество

Суд рассмотрел жалобу В.Титова на штраф за неуважение к партизанскому командиру

Фото Вячеслав Титов/ facebook.com

Клайпедский окружной суд в четверг рассмотрел жалобу местного политика Вячеслава Титова о штрафе за неуважение к командиру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, сообщила пресс-секретарь суда Гинтаре Даугелайте.

В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан.

Апелляции на решение суда низшей инстанции были поданы как прокурором, так и В.Титовым.

Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному — условное лишение свободы.

В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.

Решение суда будет объявлено 17 октября.

Ранее районный суд установил, что Титов действовал преднамеренно, поскольку у него были данные об А. Раманаускасе-Ванагасе, и искал информацию о нем в Интернете.

Фото Вячеслав Титов/ facebook.com

Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.

В.Титов утверждает, что полагался на решение советского суда, но историки подчёркивают, что это быол политически сфабрикованное дело, и при расследовании деятельности партизан нельзя основываться исключительно на делах их палачей из КГБ.

В послевоенный период А.Раманаускас руководил вооружённым сопротивлением Литвы против советской оккупации.

BNS

Последние новости

default image
А.Палёнис в Польше подпишет соглашение о выравнивании прямых выплат

Подробнее...
default image
Литва предлагает в ЕП резолюцию в защиту судей по делу 13 января от России

Подробнее...
default image
Парламент Британии заблокировал жесткий Brexit

Подробнее...
default image
Суд рассмотрел жалобу В.Титова на штраф за неуважение к партизанскому командиру

Подробнее...
default image
Глава Гонконга отзывает законопроект об экстрадиции

Подробнее...
default image
Глава Литвы считает недостаточными нынешние средства НАТО для обороны Балтийских стран

Подробнее...
default image
В ирландских школах хотят провести поголовную вакцинацию

Подробнее...
default image
Украина за день погасила миллиард долларов долгов

Подробнее...
default image
Правящая партия предлагает в Литве взимать с банков налог на социальные нужды

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие в конференции послов Польши в Варшаве

Подробнее...
default image
США готовы помочь энергетике Украины

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает муниципалитетам соблюдать общие критерии для мемориальных досок

Подробнее...
default image
Вероятная сфера ответственности В.Синкявичюса в ЕК - изменение климата

Подробнее...
default image
Чрезвычайное экономическое положение объявлено в Ливане

Подробнее...
default image
Cаудовская Аравия разрешила выдачу туристических виз иностранцам

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: не облагаемый налогами минимум будет расти медленнее

Подробнее...
default image
Президент Литвы призывает отказаться от радикальных сокращений в бюджете ЕС

Подробнее...
default image
Россия продаст Индии оружие на $14,5 млрд

Подробнее...
default image
Г.Науседа переедет в Турнишкес только после обновления резиденции

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600