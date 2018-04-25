TOP,Новости,Общество

Суд разрешил заблокировать четыре сайта за нарушения авторских прав

Фото pixabay.com

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) обязала интернет-провайдеров заблокировать четыре интернет-сайта, которые незаконно ретранслировали телепрограммы или показывали фильмы.

Как сообщила в понедельник ЛКРТВ, суд на прошлой неделе разрешил блокировать сайты news-rus.tv, newru.tv и tebox.eu.

Решение заблокировать эти сайты ЛКРТВ приняла после рассмотрения жалоб компаний TRK Ukraina, TVDROM Limited и Internet Copyright Management LLC. Они утверждали, что не давали согласия на ретранслирование их контента.

Еще один сайт – yts.lt – заблокирован после того, как было установлено, что здесь нелегально распространяются фильмы. По поводу деятельности этого сайта также обратилась компания Internet Copyright Management LLC.

Только в мае – июле на этом сайте зафиксировано 220 млн посещений – стоимость сайта, как сообщает ЛКРТВ, оценена примерно в 73 млн евро, в день его администраторы получают 67 тыс. долларов выручки.

Те, кто пытается подключиться к заблокированным сайтам, будут направляться на сайт stop.rtk

BNS

Последние новости

default image
В Брюсселе судят... Венгрию

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис предлагает продлить до 5 дней досрочное голосование на выборах в сейм

Подробнее...
default image
Ушедший из политики В. Ушацкас будет работать в Avia Solutions Group

Подробнее...
default image
Французы протестуют против пенсионной реформы

Подробнее...
default image
Литва и Польша хотят снизить энергозависимость Беларуси от РФ

Подробнее...
default image
Под Парижем открыта скульптура литовскому поэту и дипломату О. Милашу

Подробнее...
default image
В Израиле проходят первые в истории повторные выборы в парламент

Подробнее...
default image
Литва не намерена менять решений по БелАЭС

Подробнее...
default image
В Эйшишкес перезахоронены останки партизан Армии Крайовой

Подробнее...
default image
Встреча Юнкера и Джонсона по Brexit закончилась безрезультатно

Подробнее...
default image
Суд разрешил заблокировать четыре сайта за нарушения авторских прав

Подробнее...
default image
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики

Подробнее...
default image
В Антверпене конфискован 6.5-метровый "нелегальный иммигрант"

Подробнее...
default image
Премьеры Литвы и Польши обсудят проекты в сфере энергетики и транспорта

Подробнее...
default image
Полиция Чехии ищет водителя, проехавшего по шоссе на болиде GP2

Подробнее...
default image
К группе советников президента Литвы присоединились два специалиста

Подробнее...
default image
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян – СМИ

Подробнее...
default image
Предлагается взять в кредит 30 млн евро, что бы выделить на оборону 2% от ВВП

Подробнее...
default image
Завершены поставки Турции российского ЗРК С-400

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис скептически оценивает возможность построить у сейма городок министерств

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600