Суд решил оставить А. Паляцкиса под арестом

Фото BFL/Томаса Урбялениса

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Каунасский окружной суд (КОС) во вторник продлил еще на три месяца арест для подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса.

«Рассмотрев просьбу, суд решает продлить срок меры пресечения – ареста на три месяца с 26 июля», – сообщил судья Альгирдас Гедрайтис.

Более подробно суд мотивы не раскрывает.

Адвокат А. Паляцкиса Альгис Петрулис немного раньше во вторник сказал BNS, что главный аргумент в пользу продления ареста – это то, что А. Паляцкис может бежать, так как раньше жил в Москве и у него там есть связи.

Он просил освободить подзащитного, мотивируя тем, что дело подходит к концу и все обстоятельства уже изучены.

Во вторник на оглашение решения суда не явились ни представители подозреваемого, ни представители прокуратуры.