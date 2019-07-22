Суд США отклонил жалобу Н. Вянцкене по поводу экстрадиции

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Суд США отклонил жалобу бывшей литовской судьи и парламентария Неринги Вянцкене по поводу экстрадиции.

Суд апелляционной инстанции 15 июля подтвердил принятое ранее судом первой инстанции решение отклонить просьбу Н. Вянцкене об остановке процесса ее экстрадиции, указано в обнародованном определении суда.

Это подтвердил новостному порталу delfi.lt и сын бывшей судьи Каролис Вянцкус.

Литовские прокуроры добиваются возвращения Н. Вянцкене, чтобы можно было предъявить ей обвинения в неисполнении решения суда о передаче ее племянницы матери девочки, в развращении, незаконном сборе информации, злоупотреблении правами представителя ребенка и других преступлениях.

Н. Вянцкене уехала из Литвы в 2013 году. Она арестована в Чикаго в феврале 2018 года.