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TOP,Новости,Общество

Суд Страсбурга примет решение по возможной дискриминации пары литовских геев

  • Фото из открытых источников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник объявит решение по вопросу дискриминации Литвой пары геев, при отказе начать расследование о подстрекательстве к нетерпимости по отношению к ним в социальных сетях.  

В деле рассматривается история, произошедшая пять лет назад, когда молодой человек поделился в социальной сети «Фейсбук» фото поцелую со своим другом. 

После этого под фотографией появилось очень много оскорбительных комментариев, призывавших в том числе и к уничтожению геев.  

Клайпедские прокуроры и суды отклонили просьбу молодых  людей начать расследование подстрекательства к нетерпимости и к дискриминации. 

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Ненадлежащим образом выраженное мнение?

Правоохранительные органы пришли к выводу о том, что в комментариях ненадлежащим образом было выражено мнение, и решили, что это не является основанием для уголовной ответственности. 

Публикацию самой фотографии литовские должностные лица назвали «эксцентричным поведением», целью которого было «нарочно вызвать раздражение или шокировать» людей иных взглядов. 

Клайпедский суд в постановлении также заявил , что молодые люди должны были учесть то, что «основная часть общества особо ценит традиционные семейные ценности». 

«(…) Комментаторы (…) использовали ненадлежащие слова, выражающие их неодобрение отношений гомосексуальных лиц, однако одно лишь использование нецензурных слов не является основанием для уголовной ответственности», – говорится в постановлении суда.

Жалуются на дискриминацию

Молодые люди – Пиюс Бейзарас и Мангирдас Левицкас – утверждают, что отказ правоохраны провести расследование подстрекательства к нетерпимости способствовал атмосфере безнаказанности и запугивания,  их оскорбляли.

Молодые люди критикуют правоохранительные органы за то, что они не опросили людей, писавших комментарии, а призывы к убийству не приравняли к подстрекательству к ненависти.

«Если такие комментарии являются лишь «неэтичным» выражением мнения, то становится не ясно, какие же заявления тогда будут «достаточными», что быть оцененными как «публичное издевательство, принижение достоинства, поощрение к розни и подстрекательство к дискриминации», – жаловались заявители.

Молодые люди не согласны с тем, что выражение чувств поцелуем должно быть эксцентричным поведением, поскольку, публикуя это фото они не нарушили прав других лиц. 

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