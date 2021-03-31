Суд ужесточил наказания осужденным по делу 13 января Ю. Мелю и Г. Иванову

Как сообщил председатель судейской коллегии Эрнест Римшялис, в результате рассмотрения дела частично были удовлетворены жалобы двух осужденных, жалоба Генпрокуратуры и жалоба пострадавших Робертаса и Оны Повилайтисов.

Осужденному Геннадию Иванову назначено обобщенное наказание лишением свободы на пять лет, ранее он был наказан четырьмя годами лишения свободы.

Юрий Мель ранее наказан семью годами лишения свободы, его срок заключения увеличен на три года, поэтому совокупный срок лишения свободы вырос до 10 лет.

Суд также отменил назначенное в прошлом году наказание в виде десяти лет лишения свободы бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, поскольку он скончался в прошлом году.

Суд засчитал в срок наказания и семь лет, которые Ю. Мель провел под арестом и отбывая по собственному желанию еще не вступивший ранее в силу приговор, поэтому ему осталось лишь три года лишения свободы.

В целом Апелляционный суд изменил наказания 16 из 67 осужденных лиц.

Э. Римшялис также информировал, что меняется часть прежнего приговора суда по гражданским искам.

«Солидарно с осужденных присуждены пострадавшему Робертасу Повилайтису 50 тыс. евро возмещения нематериального ущерба, Оне Повилайтене – 75 тыс. евро», – объявил судья в среду на заседании.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд (ВОС) вынес приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Четырнадцатилетний срок лишения свободы получили бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет лишения свободы.

Большинство этих граждан России, Беларуси и Украины осуждены заочно, потому что Россия и Беларусь отказываются их выдать.

Тогда приговор в присутствии заслушали два осужденных – Юрий Мель и Геннадий Иванов, которых ВОС наказал соответственно семью и четырьмя годами лишения свободы.

На это решение суда в целом была получена 61 апелляционная жалоба, жалобы подали 59 осужденных, прокуроры и пострадавшие.

Адвокаты, представляющие осужденных, стремились к оправданию подзащитных, между тем, прокуроры требовали ужесточения наказаний и их переквалификации, а также взыскать более 11 млн евро имущественной компенсации солидарно, со всех осужденных. Этот ущерб включает в себя лечение пострадавших, установку мемориалов и восстановление разрушенной инфраструктуры.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.