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Суд в Польше признал виновными в клевете двух исследователей Холокоста и обязал их принести официальные извинения. Иск связан с книгой Барбары Энгелькинг и Яна Грабовского об уничтожении евреев в Польше, оккупированной нацистской Германией. Заявление подала племянница одного из упомянутых в книге лиц, сообщает DW.com.

Женщина сочла, что ее родственника оклеветали, сообщив о его причастности к гибели более 20 евреев, переданных нацистам. Она требовала компенсации в 100 тысяч злотых (около 22,3 тыс. евро) и публичных извинений со стороны авторов. Суд частично удовлетворил ее требования, обязав авторов исследования публично извиниться, но в то же время он отверг требование истицы о выплате компенсации.