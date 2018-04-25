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Суд во Франции разрешил уткам громко крякать

Фото pixabay.com

Французский суд отклонил иск жителя коммуны Сустон на юго-западе Франции, который пожаловался на шум от уток и гусей, принадлежащих его соседке, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

Доминик Даут держит на своем участке около 60 домашних птиц. Год назад в эту местность переехал мужчина из большого города, имя которого не называется. Несмотря на то, что его дом располагается в 50 метрах от участка Даут, мужчина обратился в суд, утверждая, что шум, который издают птицы, превышает допустимые уровни и мешает ему гулять в саду и спать с открытыми окнами.

Суд рассмотрел жалобу и оправдал уток мисс Даут.

«Я очень счастлива, потому что мне совсем не хотелось убивать своих уток», – сказала Доминик Даут.

Этот инцидент стал далеко не первым в противоборстве владельцев приусадебных хозяйств с приезжими жителями сельских местностей.

Ранее пара пенсионеров, купившая дом на острове Олерон, пожаловалась на постоянный крик петуха, принадлежащего соседке. В сентябре суд постановил, что петух по прозвищу Морис может продолжать кукарекать там, где он живет.

«Морис выиграл битву за всю Францию. Почему бы нам не ввести закон Мориса, защищающего любые звуки, типичные для сельской местности?», – прокомментировала решение суда владелица петуха Корин Фесо.

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