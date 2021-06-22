Судимый с А. Палецкисом предприниматель извинился перед государством за шпионаж

Обвиняемый сказал, что они с А. Палецкисом знали, что делали, а, давая показания, он не задавался целью кого-то оговорить.

«Я должен был сказать правду, какой бы она ни была. Я благодарю бога, потому что неизвестно, к чему могло привести мое безответственное поведение. Мои мозги были промыты российскими спецслужбами», — сказал Д. Бертаускас.

Он говорит, что все люди должны быть осторожны, находясь на территории враждебных государств.

«Время определиться, на чьей ты стороне. Я определился, я на стороне Литвы, знаю, что вызвал риск для себя и своих близких, но со мной огромная сила — моя родина Литва», — заявил в суде Д. Бертаускас.

Признавший вину и давший показания Д. Бертаускас просил суд освободить его от ответственности за шпионаж.

Суд вынесет приговор 27 июля.

В этом деле А. Палецкису и Д. Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.

В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов.

Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Ю. Меля под стражей.

А. Палецкиса необходимо оправдать, считает его адвокат А. Лютвинскас

Фото BFL/ Andrius Ufartas

Адомас Лютвинскас, адвокат обвиняемого в шпионаже Альгирдаса Палецкиса, просит оправдать своего подзащитного.

«Прошу оправдать, доказательств шпионажа нет, уголовное преступление не было совершено», — сказал адвокат во время слушаний в Шяуляйском районном суде во вторник.

Адвокат считает, что его подзащитного преследуют за его убеждения, политические взгляды.

«Обвинения, в совершении очень тяжкого преступления в организованной группе, неподтвержденные домыслы, никоим образом не раскрывают намерения подсудимого шпионить в пользу России, невозможно понять, от чего его защищать, нет четких обвинений (…) Почему нужно было искупать А. Палецкиса в шпионаже, которого не было? », — заявил в суде адвокат.

Информация ЛК по сообщению BNS