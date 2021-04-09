

В Каунасе планируют возобновить судоходство по Нямунасу, сообщает пресс-служба самоуправления города.



Каунасская гидроэлектростанция остается основным препятствием для беспрерывного судоходства и миграции рыб. Плотина высотой более 20 метров разделяет реку. Руководство Каунаса предлагает установить шлюз для решения проблемы.

«Установка шлюза будет способствовать оживлению речного судоходства в нашей стране, соединив весь участок Немана протяженностью почти 500 километров в нашей стране и на приграничных участках с Беларусью и Калининградской областью», – говорится в сообщении.

Предполагается, что откроются возможности для непрерывного плавания по крупнейшей реке Литвы от Друскининкай через Каунас до Куршского залива.

«Пора открыть путь для судоходства и в то же время создать подходящие условия для свободной миграции рыбы. Проект звучит амбициозно, но если мы не попытаемся реализовать эту идею сейчас, боюсь, что она так и останется невыполненной», – заявил мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ