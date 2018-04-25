default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
Как распознать банковского мошенника?

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Литву не пугает жесткий «брекзит»

Подробнее...
default image
Энергетические инновации

Подробнее...
default image
Семейка

Подробнее...
default image
Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Подробнее...
default image
Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: заявления Беларуси - неадекватны

Подробнее...
default image
Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри - уже нет

Подробнее...
default image
В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Подробнее...
default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
TOP,Общество

Суицид: кто в группе риска

Фото из открытых источников

Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. По данным Всемирной организации здравоохранения, в общей сложности за год счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек. 

Литва по-прежнему занимает первое место в Европе по числу суицидов, сообщает BNS.

Эксперты отмечают, что в стране не хватает доступной и качественной психологической помощи людям. Они убеждены, что должна быть разработана национальная программа предотвращения самоубийств, которая позволит более эффективно бороться с этим явлением.

Кривая снижения самоубийств, наблюдаемая в Литве с 2013 года, не изменилась во время карантинных ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, но психологи предупреждают, что ситуация может измениться.

Люди старше 45 лет — в группе риска

Симона Белюне, заместитель директора Вильнюсского муниципального учреждения «За  здоровый Вильнюс», сообщила, что общество начинает шестимесячную социальную кампанию, чтобы помочь людям с суицидными мыслями и проинформировать общественность о признаках раннего предупреждения о самоубийстве.

«Анализируя статистику, мы видим, что пожилые люди более склонны к самоубийству, что мужчины подвергаются более высокому риску. Но сегодня мы хотим сказать, что в этой сложной ситуации мысли о самоубийстве могут возникнуть у любого», — заявила на пресс-конференции С.Белюне.

По предварительным данным, в первом полугодии этого года Институтом гигиены было зарегистрировано 308 самоубийств против 345 за аналогичный период прошлого года.

Всего в прошлом году произошло 658 самоубийств, в 2018-м — 683 и 748 в 2017 году. Около двух третей из тех, кто покончил с собой в прошлом году, были люди старше 45 лет.

«У нас в Вильнюсе зафиксировано 24 самоубийства, что меньше, чем в 2019 году. Но предыдущие кризисные ситуации показывают, что последствия наступают гораздо позже», — сказала С.Белюне.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.