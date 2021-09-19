Суицид на фоне пандемии

На это влияет растущая сеть учреждений и специалистов в муниципалитетах, оказывающих помощь тем, кто подвержен риску самоубийства, а также решения и инициативы, принятые на национальном уровне. Совместные усилия направлены на то, чтобы человек, находящийся в кризисной ситуации, получил помощь от специалиста. Эта помощь должна быть направлена на распознавание угрозы самоубийства.

Чтобы уменьшить количество самоубийств, Литва в течение нескольких лет целенаправленно принимает меры по профилактике и вовлечению на уровне государства, муниципалитетов, отдельных учреждений и организаций.

Как утверждают специалисты Минздрава, это принесло ощутимый результат. Если в 1993 году количество самоубийств превышало полторы тысячи в год и эта тенденция сохранялась почти десятилетие, то в последние годы число суицидов стало снижаться. В 2020 году оно составило 607 случаев — на 51 самоубийство меньше, чем в 2019 году.

Положительные тенденции определяются растущей сетью учреждений и специалистов, оказывающих помощь людям с риском суицида в муниципалитетах. Исследование показало, что в 17 муниципалитетах уже есть алгоритмы реагирования на риск самоубийства. На местном уровне с населением работают инструкторы по профилактике суицида, работающие в муниципальных органах здравоохранения. Они ответственны за информирование жителей по вопросам предотвращения самоубийств.

Кроме того, по всей Литве предоставляются бесплатные психологические консультации в учреждениях общественного здоровья, проводятся различные профилактические мероприятия, а также работают группы взаимопомощи.

Для более эффективной работы нормы по численности населения на одного медицинского психолога были снижены с 17 тысяч до 10 тысяч человек. Более 2,5 миллиона евро были выделены для центров психологического здоровья.

Самый высокий уровень самоубийств среди мужчин и женщин встречается в Восточной Европе, в том числе в Литве, Эстонии, Латвии. В 2016 году в Литве был зафиксирован самый высокий уровень смертности в результате самоубийства среди мужчин в ЕС. Самый большой абсолютный гендерный разрыв в 2016 году был в Литве, где показатель для мужчин составлял 54,5 на 100 тысяч жителей по сравнению с 7,8 на 100 сто тысяч жителей для женщин.

К наиболее уязвимым группам относятся мужчины среднего возраста (45–59 лет) и старше 75 лет, проживающие в сельской местности и в социально изолированной среде.

В то же время пандемия коронавируса привела к изменениям в статистике. В период пандемии в Литве ухудшилось психическое состояние жителей. Медики констатируют, что по сравнению с тем же периодом допандемийного года увеличилось количество людей, обращающихся за лечением от депрессии, тревожности и стрессов. Во время карантина значительно увеличилось количество людей, которые чувствуют себя одинокими. Причем одинокие во время пандемии COVID-19 думали о самоубийстве в два с половиной раза чаще.

По данным Института гигиены, количество самоубийств среди женщин, в отличие от мужчин, увеличилось по сравнению с 2019 и 2020 годами.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ