Сунак объявил о контракте для усиления флота Британии

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил поддержку Украине как союзнику в противостоянии агрессии России и объявил о многомиллиардном контракте на построение пяти новых боевых кораблей для Британского Королевского флота. Об этом он заявил во вторник, 15 ноября, во время пребывания на острове Бали, где проходит саммит лидеров G20, передает Reuters.

«Действия России подвергают риску всех нас. В то время как мы оказываем украинскому народу необходимую поддержку, мы также используем обширный и глубокий опыт Великобритании, чтобы защитить себя и наших союзников», — заявил Сунак.

Премьер также объявил о контракте на 4,2 млрд фунтов стерлингов ($4,94 млрд) с корпорацией BAE Systems на строительство пяти новых кораблей для Королевского флота.