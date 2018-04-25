Сундучок с секретом

Тесто слоеное готовое — 500 г, курага — 60-100 г, изюм — 50-80 г, орехи грецкие — 100-150 г, яйца — 1 шт., сахар — 2 ст. л., корица.

Тесто раскатать в квадратный пласт, присыпать сахаром и корицей, сверху выложить мелконарезанную курагу, изюм, измельченные грецкие орехи. Осторожно свернуть пласт в рулет. Противень застелить пергаментной бумагой, положить на него рулет, смазать взбитым яйцом и поставить в духовку, разогретую до 180-190 °С. Выпекать 25 минут до золотистого цвета.

С морковкой, яйцом и рикоттой

Морковь — 450 г, яйца — 4 шт., рикотта — 175 г, чеснок — 1 зубчик, соль, перец черный молотый, масло оливковое.

Морковь натереть на крупной терке и пассеровать на растительном масле. Остудить, добавить соль и перец по вкусу, желтки, перемешать. Белки взбить в крепкую пену, влить в морковную массу, снова перемешать и вылить на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать в духовке при 180 °С около 15 минут. Выложить получившийся корж на бумагу для выпечки, прикрыть мокрым полотенцем до полного остывания, аккуратно снять пергаментную бумагу. Распределить по коржу рикотту, посыпать мелконарезанным чесноком, сформировать рулет, прикрыть пищевой пленкой и дать настояться.

С сыром и мясным фаршем

Сыр твердый — 200 г, яйца — 3 шт., майонез — 100 мл, фарш свиной — 300 г, лук репчатый — 1 шт., соль, перец черный молотый, масло подсолнечное.

Сыр натереть на крупной терке. Яйца взбить, добавить майонез и сыр. Смазать противень подсолнечным маслом, распределить на нем массу, поставить в разогретую до 180 °C духовку и держать 20 минут, пока поверхность не подрумянится. Приготовить начинку: лук очистить, нарезать, смешать с мясным фаршем, посолить, поперчить. Снять массу с противня, дать слегка остыть, распределить начинку по ее поверхности, свернуть в рулет, выложить на противень швом вниз и запекать 20 минут. Разделить на порции и подавать.

С творогом и клубникой

Яйца — 4 шт., сахар — 160 г, мука — 80 г, крахмал — 40 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль, масло сливочное. Для крема: клубника свежая — 500 г, сахар — 100 г, сок лимонный — 2 ст. л., сливки 30 %-ные — 300 мл, ванилин — 1 пакетик, загуститель для сливок — 2 пакетика, соль, сахарная пудра.

Белки взбить миксером с 80 г сахара и щепоткой соли. Желтки взбить с таким же количеством сахара, смешать с подготовленными ранее белками. Муку смешать с крахмалом и разрыхлителем и соединить со взбитыми яйцами. Полученную массу перемешать миксером на малых оборотах. Духовку разогреть до 160 °С, противень смазать маслом, выстелить пергаментной бумагой. Готовое тесто вылить в противень, разровнять, поставить в духовку на 15 минут. Полученный бисквит вынуть и сразу же перевернуть на полотенце, посыпанное дополнительным количеством сахара. Пергамент смочить холодной водой и осторожно снять. Свернуть горячий бисквит в рулет при помощи полотенца, дать остыть. Приготовить крем. Клубнику помыть, очистить от листиков, нарезать, посыпать сахаром, полить лимонным соком, перемешать. Взбить сливки с закрепителем и ванилином до загустения. Добавить приготовленную клубнику, перемешать. Остывший бисквит развернуть, намазать кремом и опять свернуть в рулет. Поставить на 1 час в холодильник. Перед подачей посыпать сахарной пудрой.

Со шпинатом и рыбой

Шпинат — 400 г, красная рыба слабосоленая — 400 г, яйца — 5 шт., сыр твердый — 100 г, мука — 3-4 ст. л., сыр филадельфия — 400 г, соль.

Измельчить в блендере шпинат. Взбить яйца с солью, добавить шпинат, тертый сыр, муку и тщательно перемешать. Вылить массу на пекарскую бумагу размером 30х38 см и на 20 минут поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Затем выложить на чистое полотенце, аккуратно свернуть в рулет и дать остыть. Развернуть, намазать рулет сыром филадельфия, выстелить ломтиками семги, туго свернуть, упаковать в фольгу и отправить на 2 часа в холодильник. После чего подавать.

Стромболи с грибами и колбасой

Тесто дрожжевое готовое — 350 г, кетчуп — 2 ст. л., майонез — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., помидоры черри — 6 шт., шампиньоны — 3 шт., лук репчатый — 0,5 шт., масло растительное — 2 ст. л., колбаса вареная — 150 г, сыр твердый — 3 ст. л., соль — 0,3 ч. л., перец черный молотый.

Тесто разморозить, раскатать в пласт овальной формы, смазать кетчупом, майонезом и горчицей. Сделать по краям овала надрезы, чтобы получились «лепестки» (их нужно будет завернуть кверху). Выложить на тесто нарезанные помидоры черри, а также порубленные пластинками, поджаренные на растительном масле и подсоленные шампиньоны. Следующим слоем положить ломтики вареной колбасы, посыпать натертым сыром. Посолить и поперчить. Завернуть «лепестки», в образовавшиеся кармашки положить кольца репчатого лука. Запекать 25 минут в духовке, разогретой до 180 °С.

Со свининой и квашеной капустой

Вырезка свиная — 1,5 кг, капуста квашеная — 300 г, клюква — 100 г, яблоки — 1 шт., сыр твердый — 150 г, бекон — 200 г, соль, перец черный молотый, масло подсолнечное.

Нарезать мясо тонкими ломтями. Отбить, посолить, поперчить и уложить внахлест на смазанной маслом фольге. Бекон нарезать, слегка обжарить, добавить капусту, тертое яблоко и клюкву. Поперчить и продолжать тушить, пока не уйдет лишняя жидкость. Готовую начинку выложить на мясо, посыпать тертым сыром, сформировать рулет, перевязать его кулинарной ниткой, завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 190-200 °С духовку на 50-60 минут. За 10 минут до готовности надрезать фольгу и раскрыть рулет, чтобы он мог подрумяниться. Подавать с любым гарниром.