Суп «с градусом»

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Кружка темного медового эля, стопка пастиса или бокал белового сухого вина… Алкоголь может стать ингредиентом, который улучшает вкус блюда и ускоряет процессы ферментации в пище.

Крепкие напитки в свою очередь дезинфицируют и убивают различные вредные бактерии. Что же касается вина, то повара знают, что вкус мяса от него становится нежнее. Кроме того, кислотность этого напитка делает его прекрасным ингредиентом для маринадов. Что же касается пива, то с ним успешно тушат свинину, и даже заправляют окрошку. Для приготовления супов часто выбирают светлые, солодовые сорта. Но помимо пива в супы добавляют и другие напитки «с градусом».

Луковый суп с элем

Этот рецепт придется по вкусу даже тем, кто на дух не переносит вареный лук в бульонах. Блюдо получается сытное, ароматное и согревающее. Считается, что тарелка горячего лукового супа мгновенно даёт силы для нового рабочего дня. Якобы этим свойством часто пользовались грузчики и торговцы парижских рынков, которые так любили это блюдо.

1 кружка темного эля, литр говяжьего бульона, 900 гр. лука, багет, сыр 2 ст. л. оливкового масла, 100 гр. сливочного масла, 1 головка чеснока, щепотка соли и перца.

Нарезаем лук соломкой и обжариваем в большой кастрюле на оливковом масле, солим и перчим. Разрезаем чесночную головку пополам и добавляем в кастрюлю. На слабом огне карамелизируем лук. В другой кастрюле доводим до кипения говяжий бульон и засыпаем туда лук. Варите на максимально медленном огне в течение часа. Затем вливаем пиво. В глубокие жаропрочные чашки заливаем бульон с луком, кладем кусок багета и сверху присыпаем сыром и ставим в духовку, до тех пор, пока сыр не расплавиться.

В современном понимании французский луковый суп – это достаточно густой суп-пюре на говяжьем бульоне, с гренками или крутонами, запеченный в горшочке под сырной корочкой, иногда с белым вином, пивом, коньяком или хересом.

Тулонский буйабес с вином и пастисом

Во Франции существует легенда, согласно которой древнегреческая богиня Афродита ежедневно кормила своего мужа Гефеста супом – буйабесом. Доказательств этого нет в мифах древней Греции, тем не менее, в народе это густое рыбное блюдо буквально боготворят.

Этот суп являлся традиционным кушаньем марсельских рыбаков. Для его приготовления шла рыба, оставшаяся вечером после продажи. В наши дни из дешевого супа буйабес превратился в изысканное блюдо. Для его приготовления некоторые рестораны используют омары и другие дорогие морепродукты. Считается, что в классическом рецепте можно использовать для супа любую рыбу – главное, чтобы использовалось минимум 4 различных видов. Главное – это получить наваристый бульон. В некоторых регионах в буйабес добавляют кальвадос. В тулонском рецепте в ход идет белое сухое вино и пастис.

Лук 1 шт., чеснок 6 зубчиков, свежий тимьян 2 шт., помидоры 1 кг., мидии в раковине 300 г., креветки очищенные 300 г., филе рыбы 1 кг., томатная паста 1 ст. л., шафран 1 ч.л., оливковое масло 4 ст.л., майонез 150 г., молотый перец чили 0,5 ч.л., соль, молотый черный перец по вкусу, французский багет, 1 ст. белого вина, пастис или анисовая водка.

Лук и половину чеснока мелко нарубить, обжарить в кастрюле на половине оливкового масла. Добавить вымытые листки тимьяна. Очищенные от кожицы помидоры нарезать кубиками и положить в кастрюлю. Добавить лавровый лист и шафран. Влить два стакана воды, размешать, довести до кипения. Посолить, добавить черный перец и варить, помешивая, около 25 минут.

Мидии хорошо вымыть, филе рыбы нарезать одинаковыми кусочками. Добавить в кастрюлю рыбу, через 3–5 минут — морепродукты и варить 5–10 минут. Рыбу и морепродукты достать шумовкой, отложить. Содержимое кастрюли протереть через сито, смесь вновь влить в нее, добавить 1 ст. л. масла. Быстро довести суп до кипения.

Добавить рыбу и морепродукты. Вливаем сухое белое вино и добавляем пару ложек анисовой водки или пастиса. Снять с огня, посолить, поперчить, накрыть крышкой. Оставшийся чеснок измельчить, соединить с майонезом, чили и томатной пастой, перемешать соус до однородности.

Багет нарезать ломтиками, смазать с одной стороны оставшимся оливковым маслом, подсушить в духовке. Натереть масляную сторону чесноком. Суп подавать к столу с гренками и соусом в отдельной посуде.

Баклажановый суп с рислингом

1,5 литра овощного бульона, 1 ст. жирных сливок, 2 чашки эльзасского рислинга, 6 картофелин, 1,5 кг. Баклажанов, ½ чашки оливкового масла, 200 гр. лука, 200 гр. сельдерея, 100 гр. моркови, 2 зубчика чеснока, свежий тимьян.

Баклажаны нарезаем кольцами и обжариваем на масле в течение 15 минут. Измельчаем лук, морковь, сельдерей, чеснок и картофель и добавляем к баклажанам. Овощи солим, перчим и приправляем тимьяном. Затем вливаем овощной бульон и сливки. Варить в течение 35 минут или пока овощи не станут мягкими. Получившуюся смесь измельчить блендером. Во время подачи в каждую тарелку вливается немного рислинга.

Борщ с коньяком

Рецепт с добавлением в суп спиртного можно опробовать в один из холодных вечеров. Борщу пикантности здесь придаст и добавление перца чили.

2 головки репчатого лука, 3 шт. моркови, 2 шт. красного сладкого перца, 2 шт. свеклы, 1 яблоко, 300 гр. белокочанной капусты, 2 ст. л. сахара, соль, 120 гр. томатной пасты, 50 мл лимонного сока, зелень, 1/2 красного перца чили, 50 гр. коньяка.

Трехлитровую кастрюлю с водой, наполненную на 2/3, ставим на огонь. В это время в сковороде обжариваем нашинкованные морковь, лук и перец. Добавляем большое кислое яблоко, натертое на терке, а также мелко нарезанный перец чили. В конце вводим томатную пасту и бросаем щепотку соли. Когда вода закипит, кидаем в кастрюлю нашинкованную капусту, после — натертую свеклу и обжаренные овощи. Выжимаем лимонный сок, добавляем пару ложек сахара и коньяк. В самом конце засыпаем нарезанную зелень, закрываем кастрюлю крышкой и даем настояться. Ароматный суп подаем к столу, добавив ложку сметаны.

Елебрад с пивом

Шведский пивной суп довольно прост и быстр в приготовлении. Его необычный вкус могут оценить любители пенного напитка.

1 литр пива, 1 ст. л. муки, молоко (две столовых ложки), 2 яйца, корка лимона или имбирь, сахар и соль, сметана, свежая зелень.

В кастрюлю выливаем пиво, добавляем немного лимонной цедры или имбиря, ставим на плиту и ждем, когда оно закипит. В молоке разводим ложку муки и вливаем это в пивной напиток, добавляя соль и сахар. Другую ложку муки взбиваем с сырым яйцом, добавляем капельку молока и отправляем в кастрюлю. После того, как суп покипит пять минут на среднем огне, выключаем огонь. В отдельной миске перемешиваем яичный желток с парой ложек супа. Получившуюся заправку выливаем в общую кастрюлю. Подавать к столу этот суп можно со свежей зеленью и сметаной. Для приготовления супов отлично подходят светлые, солодовые, сладковатые сорта.