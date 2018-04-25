Суперкомпьютер помог вычислить препараты от коронавируса

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Эффективность противовирусных препаратов в борьбе с коронавирусом проанализировали с помощью суперкомпьютера MOGON II. Соответствующее исследование опубликовали на сайте Университета Майнца в Германии.

Суперкомпьютер провел 30 млрд одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, описанных в открытых базах данных.

«Данный метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», — сказано в отчете.

Отмечается, что исследование проводилось около двух месяцев. Суперкомпьютер нашел средства против гепатита C, которые обладают способностью связывать и нейтрализовывать частицы коронавируса. В их число вошли симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

При проверке расчетов компьютера, ученые заметили, что коронавирус и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочечным РНК-вирусам.

«Результаты нашей научной работы необходимо подтвердить лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями», — подчеркнул участник исследования профессор Томас Эфферт.