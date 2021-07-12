Суточный прирост новых случаев COVID-19 –22, два человека скончались

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За минувшие сутки в стране были выявлены 22 новых случая коронавируса, двое человек умерли от этой болезни, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 18,6 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.