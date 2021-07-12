Суточный прирост новых случаев COVID-19 –22, два человека скончались

За минувшие сутки в стране были выявлены 22 новых случая коронавируса, двое человек умерли от этой болезни, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 18,6 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.
За минувшие сутки было сделано1616 молекулярных тестов (ПЦР) и 1127 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 217 человек,531 из них все еще болен.
От коронавируса в Литве скончались 4400 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8970 смертей.