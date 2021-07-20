Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –101, смертей не фиксировалось

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За минувшие сутки в стране были выявлены 101 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил во вторник Департамент статистики.

Новых случаев смертей от коронавируса не выявляется уже пятый день подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 34,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки не изменилась и составила 1,2%.

За минувшие сутки было сделано 5989 молекулярный тест (ПЦР) и 4189 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 914 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 894.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8998 смертей.