Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 1067, скончались 9 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1067 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 9 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9958 молекулярных тестов (ПЦР) и 6444 антигенных теста на COVID-19 на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 404,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 223 тыс. 127 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 203 тыс. 803 человека, декларированы 160 тыс. 133 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 11 тыс. 217 человек, декларированное число больных составляет 54 тыс. 887.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3647 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7406 смертей.