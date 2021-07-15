Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –120, скончался один человек

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

За минувшие сутки в стране были выявлены 102 новых случая коронавируса, и одна смерть от этой болезни, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 24,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки также немного выросла и составила 0,9%.

За минувшие сутки было сделано 5778 молекулярных тестов (ПЦР) и 2824 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 488 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 678.

От коронавируса в Литве скончались 4404 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8980 смертей.