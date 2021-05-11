Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –1226, скончались 5 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1226 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 5 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 37 молекулярных тестов (ПЦР) и 11 тыс. 17 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 602,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 259 тыс. 862 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 234 тыс. 223 человека, декларированы 187 тыс. 575 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 468 человек, декларированное число больных составляет 63 тыс. 116.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4053 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8184 смерти.