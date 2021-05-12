Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –1230, скончались 3 человека

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1230 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 16 тыс. 126 молекулярных тестов (ПЦР) и 7 тыс. 774 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 590,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 261 тыс. 128 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 235 тыс. 265 человека, декларированы 188 тыс. 382 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 тыс. 667 человек, декларированное число больных составляет 63 тыс. 550.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4059 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8198 смерти.

Информация ЛК по сообщению BNS