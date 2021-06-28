Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –15 , смертей не фиксировалось

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За минувшие сутки в стране были выявлены 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных теста (ПЦР) и 1622 антигенных теста на COVID-19.