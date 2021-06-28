Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –15 , смертей не фиксировалось

За минувшие сутки в стране были выявлены 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных теста (ПЦР) и 1622 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 31,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 689 человек.
Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 404 человека, статистически больны сейчас 954 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4381 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8900 смертей.