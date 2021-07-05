Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 18, умер один человек

*Были привиты более 23,5 тыс. человек, основная их часть получила вторую дозу вакцины.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 17,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,4%.

В больницах Литвы в данный момент находятся на лечении 103 пациента с COVID-19, 23 из них – в реанимации, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Эти цифры, по сравнению с предыдущими сутками, не изменились.

На кислородной терапии находятся 69 пациентов, 16 – на искусственной вентиляции легких.

За сутки были госпитализированы пять пациентов с COVID-19.

В целом с начала пандемии COVID-19 заболели в Литве 278 тыс. 906 человек, из них продолжают болеть 523.

От этой болезни скончались 4391 человек, косвенно или непосредственно смертельный исход связывается с COVID-19 в 8937 случаях.