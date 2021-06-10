Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 212, скончались 4 человека

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 212 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались четыре человека, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 752 молекулярных теста (ПЦР) и 5 тыс. 153 антигенных теста на COVID-19.