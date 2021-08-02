Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –212, смертей не зафиксировано

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 212 новых случаев коронавируса, смертей от этого заболевания на зафиксировано, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 122,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 2,7%.

За минувшие сутки было сделано 2895 молекулярных тестов (ПЦР) и 2893 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 283 тыс. 246 человек, за сутки число все еще болеющих возросло до 3104.

От коронавируса в Литве скончались 4416 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9038 смертей.