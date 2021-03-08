Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 213, умерли 8 человек

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 188 тыс. 245 человек, декларировано 143 тыс. 944 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7024 человека, декларированное число больных составляет 51 тыс. 325.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3336 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6698 смертей.

За минувшие сутки было проведено 2752 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 138 тыс. 36.

Кроме того, за сутки проведено 54 антигенных тестов. В целом их выполнено 36 тыс. 994.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины не привит ни один человек, второй дозой привит один человек.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 210 тыс. 179 человека, обеими дозами – 85 тыс. 815 человек.

Информация ЛК по сообщению BNS