Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 215, скончались 7 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 826 молекулярных тестов (ПЦР) и 7 тыс. 980 антигенных тестов на COVID-19.