Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 218, один человек скончался

Фото pixabay.com

За минувшие сутки в Литве было выявлено 218 новых случаев коронавируса, один человек скончался от этого заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 147,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3%.

За минувшие сутки было сделано 2282 молекулярных теста (ПЦР) и 6875 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 284 тыс. 432 человека, за сутки число все еще больных возросло до 3568.

От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9050 смертей.

В Литве установлено еще 176 случаев дельта-штамма коронавируса, сообщила в четверг Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем.

Также установлен один случай альфа-штамма (британского).

На этой и прошлой неделях больше всех случаев дельта-штамма зафиксировано в Вильнюсском и Каунасском округах.

В общей сложности в Литве обнаружено свыше 10 тыс. случаев альфа-штамма, почти 500 случаев дельта-штамма, около 300 случаев варианта B.1.620, более десяти случаев гамма-штамма (бразильского) и 148 случаев дельта-штамма.