Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 241, скончались два человека

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 241 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались два человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 49 молекулярных тестов (ПЦР) и 5 тыс. 794 антигенных теста на COVID-19.