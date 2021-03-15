Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве- 249, скончались 12 человек

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 205 тыс. 644 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 191 тыс. 324 человека, декларированы 147 тыс. 302 выздоровевших. Статистически в настоящее время болен 6921 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 943.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3410 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6886 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 23 человек, привитых второй дозой не было.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 253 тыс. 609 человек, обеими дозами – 98 тыс. 924 человека.