Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 287, зафиксированы 3 смерти

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались трое человек старше 80 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 191 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3,6%.

За минувшие сутки было сделано 2920 молекулярных тестов (ПЦР) и 3372 антигенных теста на COVID-19.