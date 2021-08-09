Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 287, зафиксированы 3 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались трое человек старше 80 лет, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 191 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 3,6%.
За минувшие сутки было сделано 2920 молекулярных тестов (ПЦР) и 3372 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 408 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4777.
От коронавируса в Литве скончались 4430 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9060 смертей.
В Литве за выходные было сообщено о 863 новых случаях заражения COVID-19, от этой инфекции скончались два человека в возрасте 80-89 лет. фиксировалось. По данным воскресенья, за последние 14 дней заболеваемость коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет 183,8 случая.
На лечении в больницах находится 261 пациент, 38 из них – в реанимации.
За выходные дни от первой дозой вакцины от коронавируса привиты более 23,7 тыс. человек, что на 10 тыс. больше, чем неделю назад. Как минимум одну прививку от коронавируса получили 53,3% населения. Если считать одних лишь совершеннолетних, то доля привитых составила 63,1% населения.