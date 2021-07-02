TOP,Здравоохранение,Новости

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 30, умер один человек

Фото lrv.lt

За минувшие сутки в стране были выявлены 30 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. 

За минувшие сутки было проведено 4106 молекулярных тестов (ПЦР) и 4233 антигенных теста на COVID-19.  

реклама

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 826 человек, 607 из них все еще больны. 

От COVID-19 скончался человек в возрасте старше 70 лет. 

От коронавируса в Литве скончались 4387 человек. Всего с данным заболеванием  – непосредственно и косвенно – связаны 8923 смерти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.