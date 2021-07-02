Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве — 30, умер один человек

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За минувшие сутки в стране были выявлены 30 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 4106 молекулярных тестов (ПЦР) и 4233 антигенных теста на COVID-19.