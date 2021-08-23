Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 314, зафиксировано 6 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 314 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Четыре человека, которые умерли, принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, двое — 80-89.
За минувшие выходные дни в стране выявлено 987 случаев заражения коронависовм, зафиксировано 13 смертей. В больницах проходят лечение 453 человека, из них 58 — в реанимации.
За выходные первой дозой вакцины было привито 11,3 тыс. человек. по сравнению с прошлой неделей — на 2,3 тыс. меньше. Как минимум одной дозой привито 57,5 тыс. человек. Если считать только совершеннолетних, то привито 67,9 тыс. жителей.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 273,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 4,5%.
За минувшие сутки было сделано 3106 молекулярных тестов (ПЦР) и 2816 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 294 тыс. 86 человек, из них всё еще больны 6828.
От коронавируса в Литве скончались 4494 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9128 смертей.