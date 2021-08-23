Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 314, зафиксировано 6 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 314 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Четыре человека, которые умерли, принадлежали к возрастной группе 70-79 лет, двое — 80-89.

За минувшие выходные дни в стране выявлено 987 случаев заражения коронависовм, зафиксировано 13 смертей. В больницах проходят лечение 453 человека, из них 58 — в реанимации.