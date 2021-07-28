Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –337, смертей не фиксировалось

Nuotrauka sam.lrv.lt

За минувшие сутки в Литве были выявлены 337 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

Новых смертей не фиксируется шесть дней подряд.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 80,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки осталась незначительно выросла до 2,4%.

За минувшие сутки было сделано 5932 молекулярных теста (ПЦР) и 6761 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 281 тыс. 629 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 2 тыс. 65.

От коронавируса в Литве скончались 4412 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9024 смерти.